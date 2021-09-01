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Moody's, Ağustos 2021 sayısında Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı - Son Dakika

Moody's, Ağustos 2021 sayısında Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı

01.09.2021 17:20
Moody's, Ağustos 2021 sayısında Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ağustos 2021 sayısında Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 6 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2021-22 raporunun Ağustos 2021 sayısını yayımladı. Raporda, küresel toparlanmanın sağlamlaştığı, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının yayılmasının risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Çoğu G-20 ekonomisi için enflasyonun 2021'de yüksek kalmasının, 2022'de ise düşmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, birkaç gelişmiş ekonomi merkez bankasının likidite destekleri ve varlık alımları da dahil acil durum önlemlerini kademeli olarak geri çekmesinin beklendiği ifade edildi.

G20 EKONOMİLERİNİN 2021'DE YÜZDE 6,2 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 6,2 ve 2022'de yüzde 4,5 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. Moody's'in raporunda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin ise 2021'de yüzde 5,6 ve 2022'de yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 7,2 büyümesinin öngörüldüğüne işaret edilen raporda, bu ülkelerin büyüme performansının 2022'de ise yüzde 5,1'e düşeceği aktarıldı.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 6'YA YÜKSELTTİ

Raporda, Türkiye ekonomisinin de 2021'de yüzde 6 büyümesinin beklendiği bildirildi. Moody's mayıs ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü. Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkarıldığına işaret edilen raporda, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklediği kaydedildi.

Geçen yılki güçlü kredi büyümesinin devam eden etkisinin ve baz etkisinin de büyümede rol oynadığına işaret edilen raporda, sıkılaşan finansal şartlar, bu yıl kredilerdeki büyümenin geçen yıldan çok daha düşük bir seviyede kalması ve ısrarcı şekilde yüksek seyreden enflasyon nedeniyle büyüme ivmesinde gelecek çeyreklerde yavaşlama beklendiği ifade edildi.

Moody's, Ağustos 2021 sayısında Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı

G20 Liderler Zirvesi, Ekonomi, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Moody's, Ağustos 2021 sayısında Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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