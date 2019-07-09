Son Dakika Haberleri: Mor ve Ötesi Harbiye'de kapalı gişe
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Mor ve Ötesi Harbiye'de kapalı gişe

22 dakika önce

Kerki-Solfej'in Harbiye Açıkhava Konserleri'ndeki son konuğu mor ve ötesi oldu.

Mor ve Ötesi Harbiye'de kapalı gişe, System.String[]

Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu'nun mor ve ötesi'ne eşlik ettiği konserde grup üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı 16 şarkılık senfonik repertuarları ile dinleyicilerine farklı bir mor ve ötesi deneyimi yaşattı. Konserde 'Deli', 'Oyunbozan', 'Cambaz', 'Araf' ve 'Bir Derdim Var' gibi sözü ve müziği kendilerine ait olan şarkıları seslendiren gruba, Harbiye'yi dolduran binlerce kişi de hep bir ağızdan eşlik etti.

Avrasya Filarmoni Orkestrası ile birlikte gerçekleştirdikleri senfonik performansları müzikseverler tarafından büyük ilgi gören mor ve ötesi'nin Magma Filarmoni Korosu ile birlikte gerçekleştirdiği performanslar ise dakikalarca ayakta alkışlandı.

Melisa Sözen, Koray Candemir, Buray, Selma Ergeç, Janset, İpek Karapınar, Fırat Doğruloğlu, Hakan Karahan ve Begüm- Doğuş Çobakçor'da mor ve ötesi'ni dinlemeye gelenler arasındaydı.

Kerki-Solfej'in düzenlediği Açıkhava konserleri kapsamında 7 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıkacak olan mor ve ötesi İstanbul seyircisi ile ise 7 Ekim'de yeniden Harbiye Açıkhava'da buluşacak.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:04 Kaynak: Bültenler
Harun Tekin, Avrasya, Harbiye, Şef, Güncel
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