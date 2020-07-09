Moritanya'da akşamları uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor - Son Dakika

Moritanya'da akşamları uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor

Moritanya'da Mart aynından beri akşam uygulanan sokak çıkma yasağının Cuma gününden itibaren kaldırılacağı açıklandı.

Moritanya'da Mart aynından beri akşam uygulanan sokak çıkma yasağının Cuma gününden itibaren kaldırılacağı açıklandı.

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Afrika ülkesi Moritanya'da korona virüsün yayılmasını engellemek için sadece akşamları uygulana sokağa çıkma yasağının Cuma'dan itibaren kaldırılacağı duyuruldu. Ülkede Cuma gününden itibaren vatandaşlar akşamları serbest bir şekilde sokağa çıkabilecekler. Moritanya resmi televizyon kanalında yayınlanan kabine kararına göre akşam sokağa çıkma yasağının kaldırmasıyla beraber, ülkenin 13 eyaleti arasında daha esnek harekete izin verileceği belirtildi.


Öte yandan, salgının yayılmasını önlemek için yurtdışı kara, hava ve deniz sınırlarının kapalı kalacağı ve kamusal alanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarını zorunlu kalacağı, toplu biraya gelmelerin de yasak kalacağı açıklandı.


Moritanya'da korona virüsün toplam vaka sayısı 5 bin 87'ye yükselirken korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 oldu. - NUAKŞOT

Moritanya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Moritanya'da akşamları uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor - Son Dakika
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