Son Dakika Haberleri: Moro Müslümanları Özerklik Referandumunda Resmi Olmayan Sonuçlar Açıklandı

Moro Müslümanları Özerklik Referandumunda Resmi Olmayan Sonuçlar Açıklandı

1 saat önce

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde yaşayan Moro Müslümanları'nın dün özeklik için gittikleri referandumun resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Moro Müslümanları Özerklik Referandumunda Resmi Olmayan Sonuçlar Açıklandı, System.String[]
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde yaşayan Moro Müslümanları'nın dün özeklik için gittikleri referandumun resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Filipinler'de Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası (BOL) için dün yapılan halk oylamasının resmi olmayan sonuçları açıklandı. Referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre, Filipinler'in Mindanao Adası halkının çoğunluğu, Bangsamoro Organik Yasasının (BOL) onaylanması için oy kullandı.

Referandumun düzen ve güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak için görevlendirilmiş olan Batı Mindanao Filipinler Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı (AFP) verilerine göre, sayılan 1 milyon 772 bin 349 oydan 1 milyon 539 bininin evet oyu olduğu, 233 bin 349'unun ise hayır oyu olduğu bildirildi. Evet oyları, Bangsamoro Özerk Bölgesinin oluşturulması ve Müslüman Mindanao bölgesindeki özerk bölgeyle yer değiştirmesi anlamına geliyor.

AFP'nin bugün yerel saatle 15.00'te açıkladığı kısmi ve resmi olmayan oy sayısına göre, 5 vilayet ve 2 şehirde dün gerçekleştirilen referandumda Maguindanao, Lanao del Sur, Tawi-Tawi, and Basilan, Cotabato vilayetleri BOL lehine oy verirken, Sulu ve Basilan şehirleri aleyhine oy verdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Maguindanao vilayetinde 558 bin 489 evet, 6 bin 400 hayır oyu sayılırken, Lanao del Sur vilayetinde 503 bin 443 evet, 9 bin 816 hayır; Tawi-Tawi vilayetinde 143 bin 443 evet, 9 bin 419 hayır; Basilian şehrinde 138 bin 569 evet, 6 bin 589 hayır ve Cotabato vilayetinde 38 bin 186 evet ve 26 bin 822 hayır oyu sayıldı. Sulu şehrinde 152 bin 493 hayır, 137 bin 891 evet ve İsabella şehrinde 21 bin 810 hayır ve 18 bin 796 evet oyuyla BOL lehine olan oyların daha fazla olduğu gözlendi.

Resmi sayımı gerçekleştiren Seçim Komisyonu'nun (Comelec), sayımı 7 günde bitirmesi beklenirken, Lanao del Norte, Iligan City ve Kuzey Cotabato vilayetindeki 6 kasabadaki gerçekleştirilecek olan bir sonraki referandumun tarihi ise 6 Şubat olarak belirlendi. - MANILA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:03 Kaynak: İHA

Filipinler, Mindanao, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelen Teklifleri Reddettiğini Açıklayan Roberto Soldado: Fenerbahçe'yi Bu Halde Bırakamam 31 Mart Seçimleri İçin Aday Gösterilmeyen AK Parti'li Belediye Başkanı, Partisinden İstifa Etti

Müjdat Gezen, Metin Akpınar'la Yargılandıkları Davaya İlişkin Kitap Yazdı "Bir Askerle Birlikteyim" Sözü, 3 Çocuk Annesi Kadının Sonu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:18:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moro Müslümanları Özerklik Referandumunda Resmi Olmayan Sonuçlar Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]