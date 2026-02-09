Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

İsrail istihbarat servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu tutuklandı.

İsrail istihbarat servisi Mossad adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla tutuklanan Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu'nun, 2013 yılından bu yana irtibat halinde oldukları ve dijital materyallerinde çok sayıda mesaj kaydı bulunduğu tespit edildi.

Bir süredir takip edilen şüphelilerin, Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalanarak tutuklandığı belirtildi. Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin Mossad ile uzun yıllara yayılan ve çok katmanlı bir ilişki ağı kurdukları kaydedildi.

İLK TEMAS TİCARET TEKLİFİYLE KURULDU

Sevk yazısına göre Mehmet Budak Derya, 20 Eylül 2012'de kendisini Avusturya merkezli bir şirketin yetkilisi olarak tanıtan, "Ali Ahmed Yassın" kod adlı Arap uyruklu bir kişiyle telefon üzerinden irtibata geçti. Derya'nın 25 Eylül 2012'de ofisinde Yassın ile görüştüğü, bu temasın ardından 9 Ocak 2013'te Roma'da "Luis", "Jesus-Jose" ve "Dr. Roberto-Ricardo" kod adlı İsrail istihbarat mensuplarıyla bir araya geldiği aktarıldı.

MOSSAD'LA İRTİBAT 2013'DE DERİNLEŞTİ

Savcılık yazısında, Derya'nın Şubat 2013'te Lübnan'a seyahat ettiği, Yassın'ın referansıyla Veysel Kerimoğlu ile irtibat kurmaya çalıştığı, ilk yüz yüze temasın ise 1 Nisan 2013'te Türkiye'de gerçekleştiği belirtildi. Derya'nın bu görüşmeleri Mossad mensuplarına düzenli olarak aktardığı ifade edildi.

ELDEN ÖDEMELER VE GİZLİ HABERLEŞME

Derya'nın, İsrail istihbarat elemanı "Luis"in talimatıyla Kerimoğlu'nu kendi şirketinde işe aldığı, bunun karşılığında 2013 yılında İspanya ve Roma'da toplam 18 bin avro elden ödeme aldığı kaydedildi. Ayrıca Derya'ya gizli haberleşme amacıyla mikro SD kart, özel telefon ve bilgisayar verildiği, bu sistem üzerinden Mossad'a bilgi aktardığı belirtildi.

YALAN MAKİNASI, YURTDIŞI GÖRÜŞMELER VE GAZZE GİRİŞİMLERİ

Derya'nın 2015-2020 yılları arasında Yunanistan, Avusturya, Slovakya ve İtalya'da Mossad mensuplarıyla birçok kez görüştüğü, 2016'da Tayland'da yalan makinesine tabi tutulduğu aktarıldı. Aynı dönemde, Filistinli aktivistlerle kurulan ticari ve sosyal ilişkiler üzerinden bilgi toplandığı, Gazze'ye giriş ve depo temini girişimlerinde bulunulduğu kaydedildi.

KERİMOĞLU'NUN FAALİYETLERİ

Veysel Kerimoğlu'nun ise dron parçası ticareti fikrini Mossad'a ilettiği, 2018-2025 arasında Avrupa ülkeleri ve Lübnan'da çok sayıda görüşme yaptığı, GSM hatları, modem ve router cihazları temin ederek seri numaraları ve teknik bilgileri İsrail istihbaratına aktardığı belirtildi. Kerimoğlu'nun bu faaliyetler karşılığında yaklaşık 60 bin avro ödeme aldığı kaydedildi.

Şüphelilerin dijital materyallerinde çok sayıda yabancı hat, operasyonel telefon, şifreli uygulama ve "görev listeleri" bulunduğu, yazışmalarda Gazze, Tunus, Suriye ve bazı suikastlara atıf yapan ifadelerin yer aldığı aktarıldı. Dijital incelemelerin sürdüğü, soruşturmanın derinleştirileceği ve yeni şüphelilerin gündeme gelebileceği bildirildi.