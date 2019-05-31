Son Dakika Haberleri: "Mosso"lanmaya hazır olun!
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"Mosso"lanmaya hazır olun!

20 dakika önce

Güçlü yorumu ile hatrı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaşan Melek Mosso, şimdi de yeni teklisi ile dinleyiciyle buluşuyor.

Sony Music etiketiyle yayınlanan "Sarıla Sarıla"nın sözü Melek Mosso, bestesi Melek Mosso ve Kaan Karataş imzası taşıyor.

"Gölgen Yeter" ve "Kedi" şarkıları ve "Vursalar Ölemem", "Keklik Gibi" yeniden yorumlarıyla da ilgiyi üzerinde tutan Melek Mosso, "Sarıla Sarıla"da farklı bir müzikal lezzet sunuyor. Düzenlemesini Sabi Saltıel'in yaptığı şarkı ile kendine has yorumunu sunan sanatçı, yine dikkatleri üzerine çekecek.

Sanatçı, "Sarıla Sarıla"nın klibinde ise çok renkli bir dünyaya davet ediyor. Yönetmenliğini ve sanat yönetmenliğini Anıl Can'ın üstlendiği klipte görüntü yönetmenliğinde Eren Yıldız imzası dikkat çekiyor.

Bir çiftin sıradan bir gününü anlatan klip, duygularımızın dijital çağa yenik düşüşünü, robotlaşmayı, iletişimsizliği ele alıyor. Amerikan rüyası mutlu çift kavramını alaya alan klipte, günümüz dejenere ilişkilerine bir gönderme de görüyoruz.

Sosyal medya için süslenip hazırlanmış mekanlarda yaşadığımız mutsuzluklar

, ilgisizlikler ve kalp kırıklıkları da mizahi bir dille aktarılıyor.

Melek Mosso'nun yeni çalışması bugün tüm dijital platformlarda ve pop art bir dünyayı yansıtan klibi de sanatçının vevo kanalında yayında!

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:09 Kaynak: Bültenler
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