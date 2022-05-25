Motoru arızalanan uçak Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı - Son Dakika
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Motoru arızalanan uçak Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı

25.05.2022 23:18
Motoru arızalanan uçak Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı

Özbekistan Hava Yolları'na ait Taşkent-İstanbul seferini gerçekleştiren uçak, bir motorunun arızalanması nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Özbekistan Hava Yolları'na ait Taşkent-İstanbul seferini gerçekleştiren uçak, bir motorunun arızalanması nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Özbekistan Hava Yolları'nın Taşkent-İstanbul seferini yapan Boeing 787-8 dreamliner tipi yolcu uçağı, bir motorunun arızalanması üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi.

Uçak, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından tek motorla havalimanına sorunsuz iniş gerçekleştirdi. Uçakta bulunan 243 yolcu ve 11 mürettebat tahliye edildi.

Öte yandan, acil iniş yapan uçağın seferden çekildiği, yolcuları İstanbul'a götürecek uçağın Trabzon Havalimanı'na gelmesinin beklendiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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