Motoru Tutuşan Otomobil Alev Alev Yandı
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Bartın'da, motoru tutuşan otomobil alev alev yandı.
Bartın'da, motoru tutuşan otomobil alev alev yandı. İtfaiye yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:29 Kaynak: DHA
Yangın, akşam saatlerinde, Gölbucağı Mahallesu Asma Caddesi'nde meydana geldi. Engin Kılıç idaresindeki 67 DU 979 plakalı otomobilin motorundan dumanlar yükseldiğini görünce aracı durdurdu. Aracın yandığını görenler yardıma koşarak yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Bu sırada itfaiyeye de haber verildi. İtfaiye ekipleri yangını sündürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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