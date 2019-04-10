Son Dakika Haberleri: Motoru Tutuşan Otomobil Alev Alev Yandı

Motoru Tutuşan Otomobil Alev Alev Yandı

3 dakika önce

Bartın'da, motoru tutuşan otomobil alev alev yandı.

Motoru Tutuşan Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]
Bartın'da, motoru tutuşan otomobil alev alev yandı. İtfaiye yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde, Gölbucağı Mahallesu Asma Caddesi'nde meydana geldi. Engin Kılıç idaresindeki 67 DU 979 plakalı otomobilin motorundan dumanlar yükseldiğini görünce aracı durdurdu. Aracın yandığını görenler yardıma koşarak yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Bu sırada itfaiyeye de haber verildi. İtfaiye ekipleri yangını sündürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:29 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme Okulu Basıp İdarecileri Döven 4 Kişi Hakkında Karar Verildi Son Dakika! YSK, KHK'lı 4 Başkana Mazbata Verilmeyeceğini Açıkladı YSK Kararını Verdi! Artvin'in Yusufeli İlçesinde Seçimler İptal Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 21:32:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motoru Tutuşan Otomobil Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]