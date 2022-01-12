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Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin - Son Dakika

Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin

12.01.2022 11:06
Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin

Antalya'da yaşayan Fatih Öztürk isimli vatandaşın 1 ay önce motosikleti çalındı. O günden beri her yerde motosikletini arayan ve bölgedeki tüm kameraları inceleyen Öztürk'ün tüm çabası sonuçsuz kaldı. Son çare olarak hırsızlara seslenen Öztürk, "Ben yevmiye alarak geçimimi sağlayan biriyim. Bir tencere tarhana yapıp, iki gün yiyen adamız. Biz zengin çocuğu değiliz. Bana yardımcı olunsun, hırsızlar motorumu getirsin" dedi.

Serik ilçesine bağlı Merkez mahallesinde yaşayan ve budama işinde yevmiye usulü çalışan Fatih Öztürk, eşini iş yerine bırakmak için gece yatağından kalktı. Motosikletini yerinde göremeyince büyük üzüntü yaşadı. Yeni aldığı ve taksitini ödediği motosikletini bulmak için dedektif gibi iz süren ve ilçede bulunan tüm kameraları tek tek inceleyen Öztürk, " Bir tencere tarhana yapıp, iki gün yiyen adamız" diyerek hırsızlara motosikletini getirmeleri çağrısında bulundu.

Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın sözleri, gözleri yaşarttı: Bir tencere tarhana yapıp, iki gün yiyen adamım

"BİR ERKEK VE BİR KADIN ÇALMIŞ"

Çalınan motosikletin bulunması için polis ekiplerine haber verdiğini ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde motosikletinin bir kadın bir erkek tarafından çalındığını belirten Fatih Öztürk, "Akşam saat 21.45 sıralarında motosikletin kilidini kırarak, bir kadın bir erkek çalıyorlar. Komşumla budama işine gittik yorulduk geldim eve akşam saat 21.30 gibi yattık. Saat 21: 48 gibi kamera kayıtlarında gözüküyor ve motorum çalınıyor" dedi.

Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın sözleri, gözleri yaşarttı: Bir tencere tarhana yapıp, iki gün yiyen adamım

"HIRSIZLARA SESLENİYORUM, MOTORUMU GERİ GETİRİN"

Motorunun geri getirilmesini isteyen Öztürk, "Plakasına tekme vurulup kırılıyor. Gece 00.00 gibi hastanede çalışan eşimi bırakmak için kalktım, baktım motosikletim yerinde yok. Az ilerimizde komşum var onun kamerasına baktık. Bir bayan bir erkek motosikletimi kaktırarak götürmüş. Yol üzerinde 6 tane kamera kaydına baktığımda motoru, Cumalı Mahallesine kadar götürüyor. Daha sonra polise ihbarda bulunarak, kamera kayıtlarını verdim. Ben yevmiye alarak geçimimi sağlayan biriyim. Bir tencere tarhana yapıp, iki gün yiyen adamız. Biz zengin çocuğu değiliz. Bana yardımcı olunsun, hırsızlar motorumu getirsin. Daha motorumun borcu duruyor, taksitle almıştım" ifadelerini kullandı.

Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın sözleri, gözleri yaşarttı: Bir tencere tarhana yapıp, iki gün yiyen adamım
Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın sözleri, gözleri yaşarttı: Bir tencere tarhana yapıp, iki gün yiyen adamım
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Fatih Öztürk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin - Son Dakika
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