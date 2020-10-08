Motosiklet hırsızı Norveç uyruklu 4 genç villada yakalandı - Son Dakika

Motosiklet hırsızı Norveç uyruklu 4 genç villada yakalandı

08.10.2020 19:30
Motosiklet hırsızı Norveç uyruklu 4 genç villada yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, 4 ayrı motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen Norveç uyruklu 4 genci bir villaya düzenlediği operasyonla yakaladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, 4 ayrı motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen Norveç uyruklu 4 genci bir villaya düzenlediği operasyonla yakaladı.

Alanya'nın farklı mahallerinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığı ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olan bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin plakası belirtilmeyen bir otomobille gelerek hırsızlık yaptıklarını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, çalıntı motosikletlerin 2'sini Dinek Mahallesi'nde derk edilmiş vaziyette bulurken, hırsızlık şüphelilerinin ise Norveç uyruklu Sandre G. (24), Mathias N. J. (20), Artjoms G. (20) ve Jonas R.(20) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine asayiş ekipleri, Tepe Mahallesi Benliler Sokak üzerindeki şüphelilerin ikamet ettiği villaya baskın düzenledi. Baskında Norveçli 4 genç gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise villanın salon kısmında çalınan 2 motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Motosiklet hırsızı Norveç uyruklu 4 genç villada yakalandı

Antalya, Alanya, Norveç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızı Norveç uyruklu 4 genç villada yakalandı - Son Dakika

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