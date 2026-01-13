Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde devrilen motosikletin metrelerce sürüklenen sürücüsü Furkan Koç (31), ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy kavşağında meydana geldi. 16 VZ 940 plakalı motosikletiyle Yeniköy istikametine seyir halinde olan Furkan Koç, iddiaya göre kavşakta kontrolü yitirdi. Motosiklet devrilirken, Koç metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan Koç, ihbarla gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Koç, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Furkan Koç'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.