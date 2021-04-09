MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 1 YARALI - Son Dakika

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Burdur'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Burdur- Tefenni Karayolu DSİ Kavşağı'nda meydana geldi. Ferit S.'nin kullandığı 07 APU 328 plakalı motosiklet, önünde seyreden Furkan A. yönetimindeki 20 LE 109 plakalı otomobile çarptı. Ferit S. çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrularak otomobilin arka camına çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Ferit S., tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Furkan A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.