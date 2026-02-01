Motosiklet Sürücüsünün Kıl Payı Kurtuluşu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Motosiklet Sürücüsünün Kıl Payı Kurtuluşu

Motosiklet Sürücüsünün Kıl Payı Kurtuluşu
01.02.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de motosiklet sürücüsü, araca çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar kask kamerasında.

Eskişehir'de caddede ilerlerken önüne çıkan araca çarpmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsünün kıl payı kaçışı kask kamerasına yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen ve yeşil şıkta geçen Yavuz Ergin idaresindeki 26 AHP 963 plakalı motosikletin önüne bir anda karşı yönden gelen ve Ulusal Sokak'a dönmek isteyen 26 AJD 094 plakalı sedan otomobil kırdı. Önünde aracı gören genç motosiklet kullanıcısı anlık refleks ile yolun sağına doğru yönelerek araca çapraktan kıl payı ile kurtuldu. Yaşanan panik anı kask kamerasına yansıdı. Araç sürücüsü ise özür dahi dilemeden yoluna devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Motosiklet, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet Sürücüsünün Kıl Payı Kurtuluşu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Merkez Bankası’ndan kritik adım Büyüme sınırı düşürüldü Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

10:34
Epstein Belgelerinde Modi’nin İsim Bulunması
Epstein Belgelerinde Modi'nin İsim Bulunması
10:17
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
08:33
Kızılcık Şerbeti’ndeki yeni Fatih’e tepki yağdı
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı
08:23
Epstein’ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 10:53:08. #7.11#
SON DAKİKA: Motosiklet Sürücüsünün Kıl Payı Kurtuluşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.