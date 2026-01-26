Motosiklet Tutkusu: 30 Yılda 400 Maket - Son Dakika
Motosiklet Tutkusu: 30 Yılda 400 Maket

26.01.2026 10:55
Düzceli Aydın Çetinkaya, 30 yılda 400'ü aşkın motosiklet maketi biriktirip sergiliyor.

Düzce'de nalbur ve hırdavat üzerine esnaflık yapan Aydın Çetinkaya, 30 yıldır biriktirdiği motosiklet maketlerini iş yerindeki özel vitrinde sergiliyor.

Kentte uzun yıllardır ticaretle uğraşan 3 çocuk babası Çetinkaya, gençlik yıllarında başlayan motosiklet merakını koleksiyonerliğe dönüştürdü. 1995 yılında MotoGP yarışlarında kullanılan bir motosikletin maketini alarak bu serüvene başlayan Çetinkaya, aradan geçen 30 yılda farklı marka, model ve cinslerde 400'ü aşkın parçaya ulaştı. Çetinkaya, hırdavat malzemeleriyle dolu dükkanının bir bölümünü ayırdığı koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

Motosikletin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu belirten Aydın Çetinkaya, maket biriktirmenin yanı sıra aktif bir motosiklet kullanıcısı olduğunu söyledi. Koleksiyonunun zamanla genişlediğini anlatan Çetinkaya, "Çocukluğumdan beri motosiklet sevdalısıyım. 1995-1996 yıllarında bir tane MotoGP motoru almıştım, ondan sonra biriktirmeye başladım. İlk etapta MotoGP motosikletlerini biriktiriyordum, daha sonra başka bir yerde böyle bir koleksiyon denk geldi. Son zamanlarda sayısı 400'ü geçmiştir" dedi.

"Bu merakla büyüdüm"

Motosikletle seyahat etmeyi sevdiğini de dile getiren Çetinkaya, "Bu merakla büyüdüm. Motosiklet sayesinde farklı yerleri geziyor, farklı lezzetleri tadıyorum. Bugün Türkiye'de gitmediğim yer yok, Avrupa'nın da birçok yerine gittim" diye konuştu.

Ailesinin de bu tutkusuna büyük destek verdiğini vurgulayan Çetinkaya, çocuklarının maketlerle büyümesine rağmen onlara hiç zarar vermediğini kaydetti. Çetinkaya, "3 oğlum var, hepsinin çocukluğu bunlara böyle kedinin ciğere baktığı gibi bakmakla geçti. Hiç zarar vermediler, onlar da hep senelerce kolladılar bunları" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Aydın, Yerel, Son Dakika

