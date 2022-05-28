MOTOSİKLET YOLDA YÜRÜYEN GENCE ÇARPTI: 2 ÖLÜ - Son Dakika
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MOTOSİKLET YOLDA YÜRÜYEN GENCE ÇARPTI: 2 ÖLÜ

28.05.2022 14:14

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Tunçkan Serdar Şendur (48) motosikletle yol kenarında yürüyen Enes Özdemir'e (21) çarptı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Tunçkan Serdar Şendur (48) motosikletle yol kenarında yürüyen Enes Özdemir'e (21) çarptı. Ağır yaralanan Şendur ve Özdemir hastanede yaşamlarını kaybetti.

Kaza gece saatlerinde, Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Tunçkan Serdar Şendur idaresindeki 34 BJT 038 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine ardından da yolda kenarında yürüyen Enes Özdemir'e çarptı. Kazada Şendur ve Özdemir ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MOTOSİKLET YOLDA YÜRÜYEN GENCE ÇARPTI: 2 ÖLÜ
MOTOSİKLET YOLDA YÜRÜYEN GENCE ÇARPTI: 2 ÖLÜ
MOTOSİKLET YOLDA YÜRÜYEN GENCE ÇARPTI: 2 ÖLÜ
MOTOSİKLET YOLDA YÜRÜYEN GENCE ÇARPTI: 2 ÖLÜ

YORUMLAR
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Sinop'ta aynı yerde dördüncü kaza Sinop'ta aynı yerde dördüncü kaza İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: DHA

Enes Özdemir, İpekyolu, Sapanca, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MOTOSİKLET YOLDA YÜRÜYEN GENCE ÇARPTI: 2 ÖLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MOTOSİKLET YOLDA YÜRÜYEN GENCE ÇARPTI: 2 ÖLÜ - Son Dakika
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