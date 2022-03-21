Son dakika haber! Motosikleti çalındı karakola giderken kaza yaptı - Son Dakika
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Son dakika haber! Motosikleti çalındı karakola giderken kaza yaptı

21.03.2022 09:29
Son dakika haber! Motosikleti çalındı karakola giderken kaza yaptı

Son dakika haberleri... EYÜPSULTAN'da, evinin önünden motosikleti çalınan kişi, karakola gittiği diğer motosikletiyle dolmuşa çarptı.

EYÜPSULTAN'da, evinin önünden motosikleti çalınan kişi, karakola gittiği diğer motosikletiyle dolmuşa çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, motosikletinin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Mart Cuma günü meydana geldi. Topçular Mahallesi'nde evin yanına park edilen motosikleti gözüne kestiren hırsız yaklaşık yarım saat boyunca yanında durup kurcaladı. Şüpheli ardından uygun anı bulduğu anda motosikleti çalıştırıp çaldı. Kardeşi fark ettikten sonra motosikletinin çalındığını ağabeyi Ali Ramazan Şahin'e bildirdi. Gelip, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Ali Ramazan Şahin (24), motosikletinin çalındığını gösteren görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayette bulundu. Ali Ramazan Şahin, olaydan iki gün sonra şüpheli bir kişinin teşhisi için çağrıldığı polis merkezine gitmek üzere diğer motosikletiyle yola çıktı. Şahin, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda iddiaya göre aniden sola manevra yapan dolmuşa motosikletiyle çarparak kaza yaptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralan Ali Ramazan Şahin'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, görüntülerden motosikletin yabancı uyruklu bir kişi tarafından çalındığı belirlenirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

HIRSIZLIK KAMERADA

Şahin'in motosikletinin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikleti yaklaşık yarım saat buyunca inceleyip, çalan şüphelinin rahat tavırları dikkat çekiyor.


Son dakika haber! Motosikleti çalındı karakola giderken kaza yaptı
Son dakika haber! Motosikleti çalındı karakola giderken kaza yaptı
Son dakika haber! Motosikleti çalındı karakola giderken kaza yaptı
Son dakika haber! Motosikleti çalındı karakola giderken kaza yaptı
Son dakika haber! Motosikleti çalındı karakola giderken kaza yaptı
Son dakika haber! Motosikleti çalındı karakola giderken kaza yaptı
Son dakika haber! Motosikleti çalındı karakola giderken kaza yaptı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Motosikleti çalındı karakola giderken kaza yaptı - Son Dakika


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