Motosikletin yanında yerde yatan şahıs ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Tekirdağ Malkara'da yol kenarında hareketsiz halde yatan şahıs, ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Boyacı Çeşme mevkiinde bir şahsın motosikletin başında yattığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baygın vaziyette bulunan şahsın motosikletten düştüğü belirlendi.

Alkollü olduğu tespit edilen E.S. ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Plakasız ve kaydı bulunmadığı ortaya çıkan motosiklet ise olay yerinden kaldırılarak emniyete çekildi. - TEKİRDAĞ