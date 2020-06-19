Motosikletin yaya geçidinde çarptığı köpek öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, yaya geçidinden geçen köpeğe motosiklet çarptı. Sürücü Salih Tuncer yaralanırken, köpeğin ise öldüğü bildirildi.

Gazipaşa ilçesinde, dün saat 23.30 sıralarında D-400 Karayolu Deniz Kızı Kavşağı'nda, Anamur istikametinden Alanya istikametine seyreden Salih Tuncer'in kullandığı 07 UY 879 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği anda yaya geçidinden yolun karşısına geçen köpeğe çarparak, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Salih Tuncer, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülürken; köpeğin ise öldüğü belirlendi. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.