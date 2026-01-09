Motosikletle Denize Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Sarıyer'de sahil kenarında motosikletiyle seyir halinde olan gencin denize düşerek hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

7 Ocak Çarşamba saat 18.00 sıralarında İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İddiaya göre cadde üzerindeki sahil kenarında motosikletine binip gitmeye çalışan Kemal Uğur, harekete geçtiği sırada bilinmeyen bir nedenle suya düşmüş, çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan Uğur, sudaki motosikletine bakmak için tekrar denize girmişti. Uğur'un sudan çıkamadığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin çalışmaları sonrası denizden çıkarılan Kemal Uğur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemal Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olay anı kamerada

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü Uğur'un sahilde ilerlediği sırada denize düştüğü anlar görülüyor. O sırada balık tutan vatandaşların ise panikle etrafa koştuğu görülüyor. - İSTANBUL