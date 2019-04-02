Son Dakika Haberleri: Motosikletlerle Kanser İçin Farkındalık Turu

Motosikletlerle Kanser İçin Farkındalık Turu

23 dakika önce

Bursa'da motosikletli polis timleri ve enduro ekipleri, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla "Kansere Yol Verme, Yarınlar Seninle" sloganıyla farkındalık turu gerçekleştirdi.

Motosikletlerle Kanser İçin Farkındalık Turu, System.String[]
Bursa'da motosikletli polis timleri ve enduro ekipleri, 1- 7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla "Kansere Yol Verme, Yarınlar Seninle" sloganıyla farkındalık turu gerçekleştirdi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenledikleri etkinlikte yaptığı konuşmada, kansere dikkati çekebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşın kanser konusundaki okuryazarlığını artırarak, erken teşhisle hastalığın önüne geçebilmeyi amaçladıklarını belirten Akan, "Kanser, dünyada kalp damar hastalıklarından sonra ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer almaktadır. Kanserin 3'te 1'i önlenebilir, 3'te 1'i de erken teşhisle önüne geçilebilir durumdadır." diye konuştu.

Akan, şöyle devam etti:

"Kanserle mücadeleyi, 'vatandaşı bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları', 'tarama çalışmaları' ile 'tedavi' olmak üzere 3 başlıkta gerçekleştiriyoruz. Sadece geçen yıl 100 bin kişiyi taramışız. Erken taramayla bunun önüne geçebileceğimizin farkındayız. Kanser, söz konusu olduğunda uluslararası seviyede merkezler inşa ediyoruz. Ali Osman Sönmez Hastanesi, kanser konusunda Türkiye'nin sayılı hastanelerinden biri. Şehir Hastanesini de yakında açacağız. Orada uluslararası seviyede kanser tedavisini yapabilecek durumdayız."

Konuşmanın ardından Akan, damalı bayrağı sallayarak, turu başlattı. Motosikletliler, araçların önündeki "Kansere Yol Verme, Yarınlar Seninle" yazılı dövizlerle kent merkezini turladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:27 Kaynak: AA

7 Nisan, Bursa, Güncel
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