Motosikletli magandalar mega kentte yine trafiği birbirine kattı

İstanbul'da motosikletli magandaların "makas" ve "tek teker" terörü kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletli magandalar araçların arasında defalarca "makas" atarak ve metrelerce tek tekerlek üstünde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Beşiktaş Yıldız Barbaros Bulvarı üzerinde seyreden motosikletli bir maganda, trafik aktığı esnada tek tekerlek üzerinde metrelerce gitmeye başladı. Motosikletli maganda şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Aynı maganda E-5 Karayolu'nda da bu şekilde dakikalarca gitti.



Makas atarak ölüme meydan okudular

Öte yandan E-5 Karayolu Şişli Darülaceze mevkisinde de başka motosikletli bir maganda ise, akşam saatlerinde seyrettiği karayolundaki araçların arasında makas atmaya başladı. Canını hiçe sayan sürücü, kimsenin canını da bir an olsun umursamadı. Diğer bir motosikletli maganda ise E-5 Karayolu'nda trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden araçların arasında makas atarak geçmeyi sürdürdü. Zaman zaman Dolmabahçe ve Mecidiyeköy'de de tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletli 3 magandayı yakalamak için çalışma başlattı.