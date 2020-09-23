Mozambik'te şiddet olayları nedeniyle 300 bin kişi yerinden oldu - Son Dakika

Mozambik'in kuzeyinde devam eden şiddet olayları nedeniyle 300 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yayımlanan raporda, Cabo Delgado vilayetinde 2017'den bu yana devam eden şiddet olayları nedeniyle 300 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Raporda, bu kişilerin mahsullerini bırakmak zorunda kaldığı ve tamamen insani yardıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

WFP'nin komşu ülkelere sığınan Mozambik vatandaşlarına yardım etmek için acil olarak ayda 4,7 milyon dolara ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Mozambik için ek fon olmadan WFP'nin aralık ayına kadar gıda paylarını düşürmek zorunda kalacağı uyarısında bulunulan raporda, "Ülkedeki ikinci en yüksek yetersiz beslenme oranına sahip olan Cabo Delgado vilayetinde beş yaşın altındaki çocukların yarısından fazlasının yetersiz beslendiği göz önüne alındığında durum daha da endişe verici." ifadelerine yer verildi.

WFP'nin Mozambik Temsilcisi Antonella D'Aprile, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının insanları yiyecek ve geçim kaynaklarına erişimden mahrum bıraktığı Cabo Delgado'da ortaya çıkan insani durumdan derin endişe duyduğunu belirtti.

Saldırılar 3 yıldır sürüyor

Cabo Delgado vilayetinde halka ve güvenlik güçlerine karşı 3 yıldır saldırılar düzenleyen ve DEAŞ bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı gruplar, geçen ay ülkenin kuzeyindeki stratejik limanlardan Mocimboa da Praia'yı ele geçirmişti.

Ensar al-Sunna veya Eş-Şebab olarak isimlendirilen örgütün bölgede bağımsız devlet kurmayı amaçladığı iddia ediliyor.

Hükümet, kontrol etmekte zorlandığı silahlı örgütlere karşı sık sık Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.