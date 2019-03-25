Mozambik'te Yollar Yeniden Açılmaya Başladı

Mozambik'i vuran İdai kasırgasından 1 hafta sonra yolların yeniden açılmaya başlamasıyla birlikte kurtarma ekipleri yüzlerce insana ulaşabileceklerini söyledi.

Mozambik'i vuran İdai kasırgasından 1 hafta sonra yolların yeniden açılmaya başlamasıyla birlikte kurtarma ekipleri yüzlerce insana ulaşabileceklerini söyledi.



İdai kasırgası14 Mart gecesi Mozambik'in liman şehri Beira'da karaya çıkmış saatte 170 mil esen rüzgarlar şehri harap ederken kasırga Zimbabve ve Malawi'ye devam etmişti. Kasırga 3 ülkede en az 657 insanın ölümüne yol açtı.



Mozambik Toprak ve Çevre Bakanı Celso Correia, bugün yaptığı açıklamada, Mozambik'te hayatını kaybedenlerin sayısının 447, Zimbabve'de 154 ve Malawi'de ise 56'ya ulaştığını bildirdi.



"Şimdi daha örgütlüyüz"



Bakan Correia gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahip olduğumuz karmaşadan sonra şimdi daha örgütlüyüz, bu nedenle bugün daha fazla insana yiyecek ve barınma sağlıyoruz" dedi. Correia çoğu Beira bölgesinde kurulan derme çatma kamplarda yaşayan kişi sayısının geçtiğimiz Pazar gününden bu yana 18 bin 128 bin arasında arttığını söyledi. Correia, Sofala vilayetine bağlı Nhamatanda kasabasında günlerdir yardım alamayan kişilere bugün yardım ulaştırılacağı bilgisini verdi.



Bölgeyi vuran kasırga ve getirdiği şiddetli yağmurlar yardım çalışmalarını aksattı ve bölgedeki kara ülkelerine geçişte önemli bir kapı olan Beira şehrine yiyecek ve diğer temel malzemelerin ulaştırılmasını engelledi.



Yardım görevlileri, Zimbabwe'nin kasırgada büyük yıkıma uğrayan Chipinge bölgesinde yaşayanlara mısır dağıttı. Chipinge bölgesinde yaşayan Kudakwashe Mapungwana, "Fırtınada bütün dayanıksız yiyeceklerimizi kaybettik. O zamandan beri elektriğimiz yok, bütün kadınlar çok pahalı olan odun kömürü alıyor" dedi.



Kolera tehlikesi



Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nden (OCHA) Sebastian Rhodes Stampa Mozambik'teki ishal vakalarının arttığını ve kolera salgınına karşı çok dikkatli olduklarını söyledi. Stampa, koleranın bir katil olduğunu söyleyerek salgın ihtimalinin en büyük korkulardan biri olduğunu belirtti. - MAPUTO

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP Adayı Mansur Yavaş, Ankara'yı Kaç Puan Farkla Kazanacaklarını Açıkladı

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türk Jetleri Tarafından Taciz Edildiği İddiaları Yalanlandı

Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı

Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi