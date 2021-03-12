- Mozambikli sanatçılardan İstiklal Marşı - Son Dakika

- Mozambikli sanatçılardan İstiklal Marşı
12.03.2021 20:04
- Mozambikli sanatçılardan İstiklal Marşı Mozambik'te Türkiye'nin Maputo Büyükelçiliği'nde, Mozambikli sanatçıların yerel çalgılarıyla İstiklal Marşı'nı icra ettiği özel bir klip hazırladı.
- Mozambikli sanatçılardan İstiklal Marşı
MAPUTO - Mozambik'te Türkiye'nin Maputo Büyükelçiliği'nde, Mozambikli sanatçıların yerel çalgılarıyla İstiklal Marşı'nı icra ettiği özel bir klip hazırladı.
Mozambik'te İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü vesilesiyle bir özel klip hazırlandı. Türkiye'nin Maputo Büyükelçiliği tarafından yayınlanan görüntülerde, Mozambikli sanatçıların Mozambik kültürüne has sanatsal bir çalgı olan "marimba" ile İstiklal Marşı'nı icra ettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca, Afrikalı sanatçıların arkasında Türk ve Mozambik bayraklarının yer aldığı görüldü.
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