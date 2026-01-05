Mozart\'ın \'Bastien ve Bastienne\'i Samsun\'da

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği "Bastien ve Bastienne" eserini sahneleyecek.

Mozart'ın 1768 yılında bestelediği komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Bastien ve Bastienne" operası, Samsun'da yeniden izleyiciyle buluşacak.

Librettosunu Friedrich Wilhelm Weiskern, Johann Heinrich Friedrich Müller ve Johann Andreas Schachtner'in kaleme aldığı eserde iki genç aşık olan "Bastien ve Bastienne"nin komik ve romantik maceraları yer alıyor.

Rejisör Cenk Bıyık'ın yönetiminde sahnelenecek eserde, "Bastien ve Bastienne"nin, bugünün dünyasındaki aşkları minik bir kafede geçmekte. Diego Moccia'nın müzik sorumlusu olarak yer alacağı eserde dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut imzasını taşıyor.

"Bastien ve Bastienne" operası 6 Ocak Salı günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.