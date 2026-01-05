Mozart'ın 'Bastien ve Bastienne'i Samsun'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mozart'ın 'Bastien ve Bastienne'i Samsun'da

Mozart\'ın \'Bastien ve Bastienne\'i Samsun\'da
05.01.2026 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Bastien ve Bastienne' operası, 6 Ocak'ta Samsun'da izleyiciyle buluşacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği "Bastien ve Bastienne" eserini sahneleyecek.

Mozart'ın 1768 yılında bestelediği komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Bastien ve Bastienne" operası, Samsun'da yeniden izleyiciyle buluşacak.

Librettosunu Friedrich Wilhelm Weiskern, Johann Heinrich Friedrich Müller ve Johann Andreas Schachtner'in kaleme aldığı eserde iki genç aşık olan "Bastien ve Bastienne"nin komik ve romantik maceraları yer alıyor.

Rejisör Cenk Bıyık'ın yönetiminde sahnelenecek eserde, "Bastien ve Bastienne"nin, bugünün dünyasındaki aşkları minik bir kafede geçmekte. Diego Moccia'nın müzik sorumlusu olarak yer alacağı eserde dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut imzasını taşıyor.

"Bastien ve Bastienne" operası 6 Ocak Salı günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Etkinlikler, Güncel, Mozart, Samsun, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mozart'ın 'Bastien ve Bastienne'i Samsun'da - Son Dakika

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi
Pazar yerini hedef aldılar 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı Pazar yerini hedef aldılar! 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
Mardin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump’tan Delcy Rodriguez’e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro’dan daha büyük bedel öder Trump'tan Delcy Rodriguez'e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha büyük bedel öder
Trump “Grönland’a ihtiyacımız var“ dedi, tepkiler art arda geldi Trump "Grönland'a ihtiyacımız var" dedi, tepkiler art arda geldi
ABD’den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi ABD'den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi

06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
00:22
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
23:25
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
23:10
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
22:25
Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray
Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray
22:12
Venezuela’nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 06:18:43. #7.11#
SON DAKİKA: Mozart'ın 'Bastien ve Bastienne'i Samsun'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.