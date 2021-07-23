MSB açıkladı: Kaş açıklarında batan göçmen teknesindeki 37 kişi kurtarıldı, 8'ini arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu tekne battı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

"FIRKATEYNLER İVEDİLİKLE OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ"

Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde yaşanan olayda, TCG GELİBOLU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimiz ivedilikle olay yerine intikal ettiği bilgisine yer veren MSB, "Hâlihazırda Deniz Kuvvetlerimize ait 2 fırkateyn ve 1 deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen arama-kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" sözlerine yer verdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçinde 45 göçmenin bulunduğu teknedeki çalışmalar sonucunda 37 kişi kurtarıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen 8 kişiye yönelik arama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.