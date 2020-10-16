MSB: "Yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop'un açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. (1)
MSB: "İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirildi."
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