MSB'den Barış Pınarı Açıklaması

29.01.2026 15:10
TSK'nın Barış Pınarı'ndan çekildiği haberleri asılsız, faaliyetlerine devam ediyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

