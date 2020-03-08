MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı - Son Dakika

MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırlanan video ile kutladı.

MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırlanan video ile kutladı.

MSB Twitter hesabından, 'Tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' başlığı ile video paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli kadın askerlerin görüntüsüyle başlayan videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir kelimeden çok daha fazlasıdır kadın. Bu toprakların güneşi, yağmuru, bereketi, aydınlık yarınların habercisiyim. Düşmana aman vermeyen Nene Hatun, Kara Fatma, Halime Çavuş benim. Türk milletine Atatürk'ü armağan eden Zübeyde anayım. Uygarlık savaşında, yaşamın merkezinde bir Cumhuriyet kadınıyım. Evlatlarına kına yakıp uğurlayan, umudun ve zaferin müjdecisiyim. Mavi vatanının korkusuz savunucusu Bahriyeli benim. Göklerde de ben varım, çünkü ben dünyanın ilk kadın savaş pilotuyum. Barışın elçisi olarak Bosna'da, Kosova'da, Afganistan'dayım. ve ben gücünüze güç katmak için vatan toprağındayım. Ben Anadolu'yum, Anavatanım. Dün, bugün ve daima milletimizle birlikte, milletimiz için varım."

2 dakika 20 saniyelik videoda, Şırnak'ta 31 Mayıs 2017'de yüksek gerilim hattına çarparak düşen helikopterde şehit olan yarbay Songül Yakut'un da görüntüleri yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Paylaşılan video

Haber:  ANKARA, -


Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik Bakan Varank: Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:44:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]