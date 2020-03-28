MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor" denildi.
ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:23 Kaynak: DHA
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