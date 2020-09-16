MSB: Koronavirüs tedavisi gören mesai arkadaşımız vefat etti - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedavisi gören Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda görevli mesai arkadaşımız Binbaşı Halil İbrahim Kaya, Covıd-19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:11 - Kaynak: DHA
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