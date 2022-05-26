Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

26.05.2022 15:39
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

YORUMLAR
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5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: 'Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.' MSB: 'Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.'
Kaynak: AA

Saldırı, Milli, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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