MSB: " Resulayn'da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/ YPG'li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahale ile bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir." - ANKARA