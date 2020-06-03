MSB: "Resulayn'da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan...
MSB: "Resulayn'da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahale ile bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir.
MSB: " Resulayn'da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/ YPG'li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahale ile bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 04:25 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Resulayn'da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan... - Son Dakika
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