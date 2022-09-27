MSB'nin paylaşımında, "Geçmişten geleceğe milletimin onuru, Barışın teminatı öncü, güçlü, gururlu… Ülkemizin hak, alaka ve menfaatleri için fedakarca görev yapan kahraman leventlerimizin Deniz Kuvvetleri Günü kutlu, pruvası neta, denizleri sakin, bahtı açık olsun." mesajı yer aldı.

MSB tarafından hazırlanan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlama videosu ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı , Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB'den 'Deniz Kuvvetleri Günü' paylaşımı - Son Dakika

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