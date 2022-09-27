MSB'den "Deniz Kuvvetleri Günü" paylaşımı - Son Dakika
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MSB'den "Deniz Kuvvetleri Günü" paylaşımı

27.09.2022 15:10
MSB'den "Deniz Kuvvetleri Günü" paylaşımı

MSB tarafından hazırlanan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlama videosu ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı.

MSB tarafından hazırlanan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlama videosu ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı.

MSB'nin paylaşımında, "Geçmişten geleceğe milletimin onuru, Barışın teminatı öncü, güçlü, gururlu… Ülkemizin hak, alaka ve menfaatleri için fedakarca görev yapan kahraman leventlerimizin Deniz Kuvvetleri Günü kutlu, pruvası neta, denizleri sakin, bahtı açık olsun." mesajı yer aldı.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB'den 'Deniz Kuvvetleri Günü' paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB'den "Deniz Kuvvetleri Günü" paylaşımı - Son Dakika
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