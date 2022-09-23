Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › MSB: Ukrayna'dan 12 gemi hareket etti - Son Dakika

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