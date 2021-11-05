MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti! - Son Dakika

MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!
05.11.2021 12:49
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitelerinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti. Güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımları yapan personel tek tek tespit edildi. Askeri kurallara aykırı paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.
Bir sosyal paylaşım sitesinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı henüz belli olmayan akımla 24 saat içinde asker ve polisin aralarında bulunduğu çok sayıda paylaşım yapıldığı tespit edildi.
GÜVENLİK SIKINTISINA NEDEN OLABİLİR
Kışlaların içinden yapılan ve güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlara yönelik Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Paylaşım yapanların tek tek tespiti için çalışma başlatıldı.
PAYLAŞANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Askeri kurallara aykırı paylaşım yapan personelle ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.
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