MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı

28.09.2022 13:37
MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 1'i PKK/YPG-PYD mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 1'i PKK/YPG-PYD mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğu belirlendi" denildi.


YORUMLAR
500
Hudut Kartalları'ndan başarılı operasyon! Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı Hudut Kartalları'ndan başarılı operasyon! Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı Ege'de gerilimi yükseltecek adım! Yunanistan, tüm donanmasıyla savaş tatbikatı yapıyor Ege'de gerilimi yükseltecek adım! Yunanistan, tüm donanmasıyla savaş tatbikatı yapıyor Ege'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında olan ABD'den kritik açıklama: İki ülke de önemli NATO ortağıdır Ege'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında olan ABD'den kritik açıklama: İki ülke de önemli NATO ortağıdır
Kaynak: DHA

Yunanistan, Türkiye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:34 Dünyanın en iyi gençleri listesine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları da girdi
18:28 Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bu hafta sonu karara bağlayacağız
17:55 Bakan Süleyman Soylu'nun 'katil' paylaşımının ardından Selahattin Demirtaş suç duyurusunda bulunma kararı aldı
17:36 Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı
17:20 Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
17:18 CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemini kabul etmedi
17:15 Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı!
17:10 Panama bandralı gemi arızalandı! İstanbul Boğazı kapatıldı
16:55 Havayolu şirketinin kıyafet kararının ardından erkek bir personelin giydiği dikkat çekti
16:53 Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 19:27:50. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement