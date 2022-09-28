Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: DHA

Yunanistan, Türkiye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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