MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde en iyiler

2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri, Dua Lipa'nın yeni parçası "Don't Start Now"un uluslararası bir sahnedeki ilk performansı olan özel şovu ile başladı. Gecede, "En İyi Yeni Sanatçı" ve "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" adayları arasındaki Mabel'in "Don't Push Me" performansı ön plana çıktı.



"2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri" Kazananların Listesi



EN İYİ VIDEO KLİP - Taylor Swift - ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco



EN İYİ SANATÇI - Shawn Mendes



EN İYİ ŞARKI - Billie Eilish - bad guy



EN İYİ İŞBİRLİĞİ - Rosalía, J Balvin - Con Altura ft. El Guincho



EN İYİ YENİ SANATÇI - Billie Eilish



EN İYİ POP SANATÇISI - Halsey



EN İYİ CANLI PERFORMANS - BTS



EN İYİ ROCK SANATÇISI- Green Day



EN İYİ HIP-HOP SANATÇISI - Nicki Minaj



EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK - FKA Twigs



EN İYİ ELEKTRONİK MÜZİK SANATÇISI - Martin Garrix



EN İYİ EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI - Ava Max



EN İYİ DÜNYA SAHNESİ PERFORMANSI – Muse - Bilbao, Spain 2018



EN İYİ GÖRÜNÜM - Halsey



EN BÜYÜK HAYRAN GRUBUNA SAHİP SANATÇI - BTS



EN İYİ AMERİKAN SANATÇI - Taylor Swift



EN İYİ İNGİLİZ SANATÇI - Little Mix EMA NESLİ DEĞİŞTİRENLER Alfredo "Danger" Martinez, 33, Mexico Shiden Tekle, 20, UK Lisa RanRan Hu, 20, China Kelvin Doe, 22, Sierra Leone



Jamie Margolin, 17, USA