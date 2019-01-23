Mücahit Durmuşoğlu, Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu
, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'nün Kadirli
'de yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
İnceleme öncesi Kadirli'deki gazetecilerle bir araya gelen Durmuşoğlu, Kadirli merkez ve çevre yollarda devam eden yol yapım çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kadirli'yiil merkezi ile diğer il ve ilçelere bağlayan yollarla ilgili iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Durmuşoğlu, Kadirli- Osmaniye kara yoluyla ilgili çalışmaların taş ocağının kurulamaması nedeniyle başlatılamadığını söyledi.
Kadirli merkezde bulunan Köprübaşı
kavşağının ilçeye yakışmayan ve yetersiz kalan bir halde olduğunu belirten Durmuşoğlu, "Buranın bir an önce işlevsel bir hale getirilmesi için talebimiz oldu. Kadirli-Osmaniye yolu bekleyebilir ama buranın beklemeye tahammülü yok. Hemen çalışmaları başlattık. Çalışmalarla ilgili bir takım şikayetler alıyoruz. Yapım aşamasında bir takım eksiklikler yaşanabiliyor. Ancak içerik olarak ivedilikle bitirilmesi gereken bir proje burası. Eğer yapım aşamasında usul konusunda bir hata varsa bunun çözümü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.
Kadirli- Andırın
kara yolunun bazı kesimlerinde yaşanan heyelanlar nedeniyle kaymalar yaşandığını belirten Durmuşoğlu, "Şu an sıkıntı yaşanan yerlerde zeminin oturmasını bekliyoruz. Zeminin oturması sonrası buralardan geçişler kontrollü olarak verilecek. Ayrıca kalıcı çözüm için gereken tespitler yapılarak çalışmalara hemen başlayacağız." dedi.
Durmuşoğlu, Kadirli- Karatepe
kara yolunun genişletilmesiyle ilgili projenin hazırlandığını ve en kısa sürede hayata geçirileceğini aktararak, dünyaca ünlü Karatepe-Arslantaş Açık Hava Müzesi'ne giden yolun standartını yükselteceklerini belirtti.
Kadirli- Sumbas
kara yolundaki çalışmaların ise yol üzerinde bir bölgenin mahkemelik olması nedeniyle devam ettirilemediğini belirten Durmuşoğlu, "Orasının neticelenmesiyle yol yapım çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadesini kullandı.
Durmuşoğlu, daha sonra Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan ve Karayolları 5. Bölge Müdürü Şenol Altıok ile Kadirli-Andırın kara yolunda heyelan yaşanan noktalarda incelemelerde bulundu.
Durmuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra Köprübaşı kavşağı yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgi aldı.