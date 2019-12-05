"Mucize 2"nin galası yapıldı
6 saat önce
Galadan görüntüler Sanat camiasından ünlü isimlerin galaya gelişi Sanatçılar ile röportajlar Film ekibinin açıklamaları Genel görüntüler İSTANBUL - Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp, yönettiği "Mucize" serisinin devam filmi "Mucize 2: Aşk"nı galası Uniq Hall'de gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:10 Kaynak: AA
Galadan görüntüler
Sanat camiasından ünlü isimlerin galaya gelişi
Sanatçılar ile röportajlar
Film ekibinin açıklamaları
Genel görüntüler İSTANBUL - Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp, yönettiği "Mucize" serisinin devam filmi "Mucize 2: Aşk"nı galası Uniq Hall'de gerçekleştirildi.
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