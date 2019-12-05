Son Dakika Haberleri: "Mucize 2"nin galası yapıldı
Son Dakika Güncel 'Mucize 2'nin galası yapıldı - Son Dakika

"Mucize 2"nin galası yapıldı

6 saat önce

Galadan görüntüler Sanat camiasından ünlü isimlerin galaya gelişi Sanatçılar ile röportajlar Film ekibinin açıklamaları Genel görüntüler İSTANBUL - Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp, yönettiği "Mucize" serisinin devam filmi "Mucize 2: Aşk"nı galası Uniq Hall'de gerçekleştirildi.

Galadan görüntüler

Sanat camiasından ünlü isimlerin galaya gelişi

Sanatçılar ile röportajlar

Film ekibinin açıklamaları

Genel görüntüler İSTANBUL - Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp, yönettiği "Mucize" serisinin devam filmi "Mucize 2: Aşk"nı galası Uniq Hall'de gerçekleştirildi.

Mucize 2 nin galası yapıldı

Mahsun Kırmızıgül, Mucize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı
Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı Batman'daki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 06:48:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Mucize 2"nin galası yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]