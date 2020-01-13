MF Yapım imzalı, başrollerinde Onur Tuna ve Taner Ölmez gibi tecrübeli isimlerin yer aldığı Mucize Doktor dizisinin merakla beklenen 18. bölüm 2 .fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında Ferman, asistanlara zor bir görev veriyor.Ferman, son bir yılda hastanedecerrahi bölümünde yapılan bütün ameliyatların iki günde adım adım ezberlenmesini istiyor.

Doktor Ali Vefa'nın bütün ameliyatları sadece 3 saatte ezberlemesi Ferman'ı büyük şaşkınlığa uğratır.

"NAZLI OLMADAN ALİ BİR HİÇ"

Fragmanın sonunda Kıvılcım'ın, "Ali şu hastaneye geldiğinden beri Nazlı onunla uğraşıyor. Hastaneye alıştırıyor, insanlara alıştırıyor . Neredeyse elinden tutup gezdirecek. Sonuçta Ali, Nazlı olmadanAli bir hiç" sözlerini duyan Ali Vefa, gözyaşlarına hakim olamıyor.

MUCİZE DOKTOR 18. BÖLÜM İLK FRAGMANINDA NELER OLDU?

Mucize Doktor'un yeni bölüm ilk fragmanında yapışık ikizlerin ameliyatlarında beklenmedik bir sorunla karşı karşıya geliyor. Başarılı doktor Ali Vefa ise ortaya çıkan kritik soruna bir çözüm bularak yapışık ikizlerin hayata tutunmasını sağlayacak.

Öte yandan, Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Kocamın Ailesi, Anne, Bizim Hikaye ve Kızım dizilerinde rol alan Beren Gökyıldız konuk oyuncu olarak katılacak. Beren Gökyıldız'ın canlandırdığı Betüş karakteri, Doktor Ali Vefa'nın hastası olarak tedavi altına alınıyor.

MUCİZE DOKTOR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ali, Demir'den aldığı aşk taktikleriyle Nazlı'ya karşı ilk atağını yapar ancak ters teper. Öte yanda Ferman'la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir. Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar. Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür. Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.