Mucur\'da İzinsiz Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Ü, B.Ü. ve Ö.Ş.U'yu suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada, delici ve kırıcı makine, jeneratör ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.