Mucur İlçesinde Evinde Ölü Bulunan Adamın Kalp Krizinden Hayatını Kaybettiği Belirlendi
19 dakika önce
Kırşehir'in Mucur ilçesinde evinde ölü bulunan 55 yaşındaki emekli Astsubayın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Kırşehir
'in Mucur
ilçesinde evinde ölü bulunan 55 yaşındaki emekli Astsubayın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Mucur İlçesi Hamidiye
Mahallesi'nde yaşayan ve evinde ölü bulunan emekli Astsubay Yusuf Ziya
Hendek'in ölüm raporu ailesine verildi. Aileye verilen ölüm raporunda Yusuf Ziya Hendek'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Mucur ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki evinde Yusuf Ziya Hendek, geçen hafta evinde ölü halde bulunmuştu. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:31 Kaynak: İHA
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