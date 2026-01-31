Mudanya\'da Çalı Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Aydınpınar Kılıçbayır mevkiinde çıkan çalı yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Aydınpınar Kılıçbayır mevkiinde ormanın yanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - BURSA
