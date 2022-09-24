Mudanya Kaymakamı Terzi, Çepni Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Mudanya Kaymakamı Terzi, Çepni Mahallesi'ni ziyaret etti

24.09.2022 10:40
Mudanya Kaymakamı Terzi, Çepni Mahallesi'ni ziyaret etti

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, "Ulusal Hane Ziyareti" programı kapsamında Çepni Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, "Ulusal Hane Ziyareti" programı kapsamında Çepni Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Terzi, ilk olarak İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Saffet Öztürk, Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz ile Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ'la Çepni İlkokuluna uğradı.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Terzi, daha sonra Çepni Muhtarı Göksel Mete ile mahallede bazı aileleri ziyaret etti.

Ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektuplarını ve selamlarını ileten Terzi, son olarak incir alım merkezlerini ziyaret edip vatandaşların çözüm önerilerini dinledikten sonra programı sonlandırdı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Karadağ, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya Kaymakamı Terzi, Çepni Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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