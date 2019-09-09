Müdür Alper, alınan tedbirleri yerinde inceledi
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Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, 2019-2020 yılı eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte okul çevrelerinde alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:10 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, 2019-2020 yılı eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte okul çevrelerinde alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Emniyet Müdürü Metin Alper, tedbirleri yerinde incelediği sırada okul öğrencileriyle yangından ilgilenmeyi de ihmal etmedi.
Müdür Alper aynı zamanda sohbet ettiği öğrencilere, polis logolu okul çantalarını içindeki not defteri ile birlikte hediye etti. - ADIYAMAN
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