Müdür Alper, teşkilatla vedalaştı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Trabzon il Emniyet Müdürlüğüne atanan Metin Alper, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü teşkilatıyla vedalaştı.



Kararnameyle Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Müdürü Metin Alper için önümüzdeki günlerde açılışı planlanan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası önünde vedalaşma programı düzenlendi. Gerçekleştirilen programa, Hayırsever İş Adamı Abuzer Yıldırım, Alevi Kanaat Önderi Rıza Tanrıverdi, emniyet şube ve birim müdürleri ile çok sayıda polis memuru katıldı.



Adıyaman'ı sizlere emanet ediyorum, emanete her zaman sahip çıkılmasına dair söz alarak konuşmasına başlayan Müdür Metin Alper, " 3 Yıl içerisinde bizim tek bir misyonumuz tek bir vizyonumuz vardı. Adıyaman halkına, Adıyaman insanına ve Adıyaman toprağına asayiş ve güvenlik hizmetleri sunmaktı. Bizler bu görevi layıkıyla yapmak için çeşitli kısımlara ve birimlere ayrıldık ama hepimizin tek amacı Adıyaman topraklarında bulunan insanların evlerinde geceleri huzur içerisinde bulunmasıydı. Onu da çok şükür yaptık. Ben Adıyaman'ı ve Adıyaman halkınız sizlere emanet ediyorum. Emanete gözünüz gibi sahip çıkacağınızdan eminim" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Müdür Metin Alper, Hayırsever İş Adamı Abuzer Yıldırım'a, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne sunmuş olduğu katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim etti. - ADIYAMAN