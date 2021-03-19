Mudurnu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Mudurnu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

19.03.2021 14:03
Mudurnu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu yönüne giden Ramazan Tutar idaresindeki 14 GK 720 plakalı otomobil ile karşı istikamette ilerleyen Saim Yaşar yönetimindeki 42 SC 797 plakalı otomobil benzinlik mevkisinde çarpıştı.

Kazada Tutar'ın kullandığı otomobildeki Ayşe, Kader ve Mehmet Tutar yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi sevk edildi.

Otomobil, Ramazan, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mudurnu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Telefon kavgasında polise küstah tehdit: Bunun hesabı kesilecek Son nefesini cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde verdi Korona aşısının kaşifleri Türeci ve Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi Son Dakika! AK Parti'den kapatma davasıyla ilgili ilk yorum: Hukuk HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiştir Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un gençlik yıllarına ait bilinmeyen videoları ortaya çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi         
15:34
Dünya diken üstünde! ABD Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız         
15:20
Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı         
15:15
Bekir Coşkun anısına yaptıran heykeli parçaladılar Bekir Coşkun anısına yaptıran heykeli parçaladılar         
14:57
Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var         
14:31
2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu 2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu         
14:25
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı         
12:13
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı         
11:13
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 15:51:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mudurnu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei