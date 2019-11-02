Son Dakika Haberleri: Mudurnu Kaymakamı Yelek'in ziyaretleri
Son Dakika Güncel Mudurnu Kaymakamı Yelek'in ziyaretleri

Mudurnu Kaymakamı Yelek'in ziyaretleri

7 saat önce

Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçede bulunan tarihi mekanlarla esnafı ziyaret etti.

Mudurnu Kaymakamı Yelek'in ziyaretleri, System.String[]

Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçede bulunan tarihi mekanlarla esnafı ziyaret etti.

Mudurnu'da göreve yeni başlayan Yelek, ilçe esnafıyla tanışmak için çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Esnafı tek tek ziyaret ederek tanışan Yelek, daha sonra tarihi yapılarla konakları da ziyaret etti.

Yelek, ziyaretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihi bir ilçe olan Mudurnu için burada duracağım süre içinde Mudurnu'yu nereden nereye getirdiğimizi görmek istiyorum. Birlikte çalışarak sorunları masaya yatırıp çözüme kavuşturacağız." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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