Müftü Bozkurt, Varto'da incelemelerde bulundu

Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Varto'ya yeni atanan Müftü Bayram Öztürk'ü ziyaret ederek, yapımı devam eden kız Kur'an kursunda incelemelerde bulundu.



Gümgüm Mahallesi'nde yapılan yatılı kız Kur'an kursu binasının inşaatında incelemelerde bulunan Muş Müftüsü Alaettin Bozkurt, "Hayırsever iş adamı Gıyasettin Bingölballı Beyin babası adına yapmış olduğu Kur'an kursu inşaatını inceleme fırsatı buldum. İlçeye yeni atanan ilçe müftülüğümüze bir ziyaret gerçekleştirdim. Yüce Rabbim emeği geçen Gıyasettin kardeşimizden ve her kesten razı olsun. Kur'an kursu yaptırmak gerçekten gereklidir. Her ilde, her ilçede bir yatılı kız Kur'an kursu ve yatılı erkek Kur'an kursuna ihtiyaç vardır. Toplum din konusunda bilgi sahibi ise, o ilde ve o ilçede kimse kolay kolay yanlış yapmaz. Bugün başımıza ne geldiyse, dinimizi bilmediğimizden dolayıdır. Onun için dinimizin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir, sünnettir. İnşallah bu Kur'an kursumuzda yılda 40-50 öğrencimiz mezun olursa, Allahın kelamını öğrenirse, Varto ilçemiz için çok büyük bir nimet olur. Peygamber Efendimiz ayeti kerimede 'Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Zira Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde sahibi için şefaatçi olarak gelir' buyurur. Giyasettin Bingölballı kardeşimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunarım. Allah bu iş adamlarının sayısını arttırsın. İş adamımızın bu şekilde eser bırakması takdire şayan, kendilerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.



Müftü Bozkurt'a teşekkür eden Varto Müftüsü Bayram Öztürk ise, "İl Müftümüzün bu anlamlı ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Kur'an kursu binası inşaatımızda incelemelerde bulundu. Kendisi ellerinden gelecek olan yardımı esirgemeyeceğini söyledi" diye konuştu. - MUŞ